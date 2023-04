Stiri pe aceeasi tema

- Scriitoarea de romane polițiste Anne Perry, care a contribuit la uciderea mamei prietenei sale in adolescența, a murit la varsta de 84 de ani, scrie BBC. Scriitoarea Anne Perry a facut cinci ani de inchisoare de la varsta de 15 ani pentru ca a omorat-o in bataie pe Honorah Mary Parker, mama prietenei…

- Femeia de 53 de ani care a decedat in urma accidentului feroviar din Galați a suferit cinci stopuri cardiorespiratorii, a transmis un medic de la Spitalul Judetean de Urgenta. „Colegii mei au intervenit, femeia a avut cinci stopuri cardio-respiratorii repetate. S-a facut tot ce se putea, dar nu s-a…

- Execuție in stil mafiot. Un barbat in varsta de 73 de ani a murit in chinuri groaznice pe un pat din Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iași, dupa ce a fost incendiat chiar in casa lui. Totul avea sa se petreaca in județul Neamț Un barbat in varsta de 73 de ani a murit in chinuri […] Articolul Execuție…

- ALERTA… La data de 26 februarie 2023, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Barlad au fost sesizați de catre un barbat, in varsta de 52 de ani, cu privire la faptul ca fiica sa, GOGA MEDEEA-GABRIELA, in varsta de 13 ani, a plecat voluntar, in data de 26 februarie 2023, la ora 15.00, de la domiciliul…

- DISPARIȚIE… Pictorul Corneliu Vasilescu, a decedat in cursul nopții trecute, la aproape 89 de ani. Acesta a lasat Barladului, orașul natal și de suflet al sau, cele mai valoroase picturi realizate de-a lungul carierei sale! Anul trecut, in februarie, barladeanul Corneliu Vasilescu, reprezentant al expresionismului…

- Filosoful și eseistul Mihai Șora a murit, sambata, la varsta de 106 ani, potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a acestuia. „???????????????????? ????̦???????????? ???? ???????????????????????????????????? ???????????????? – ???????? ???????????????????????????????????? ????????????????…

- CONDAMNAT… Judecat pentru mai multe fapte penale, inca din perioada in care nu implinise varsta majoratului, Ionuț Siminoc a primit, zilele trecute, ceea ce merita. Ajuns la varsta majoratului, acesta a fost trimis dupa gratii, vinovat fiind de tentativa de omor, conducere fara permis, furt calificat…