Un juriu din Los Angeles, SUA, l-a condamnat, miercuri, pe Danny Masterson, 47 de ani, cunoscut pentru rolul sau din serialul „That '70s Show", pentru violarea a doua femei. Membru al Bisericii Scientologice, actorul american a fost acuzat de trei femei, membre ale aceleiași biserici, ca le-a violat in casa lui din Hollywood Hills intre […]