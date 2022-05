Starul din „Goodfellas” a murit înainte de căsătorie. Raymond Allen „Ray” Liotta a fost găsit decedat în pat Actorul Raymond Allen „Ray" Liotta a murit la varsta de 67 de ani, potrivit unui raport al Deadline. Liotta, cunoscut mai ales pentru rolul principal din filmul clasic al lui Martin Scorsese, „Goodfellas", un film politist din 1990, a murit in somn in Republica Dominicana, in timp ce filma un nou film, relateaza publicatia. El era logodit si urma sa se casatoreasca cu Jacy Nittolo. Liotta se afla in Republica Dominicana pentru filmarea unui proiect intitulat Dangerous Waters. Cariera si premii Cariera sa cinematografica s-a intins pe parcursul a patru decenii. Pe langa rolul sau aclamat din "Goodfellas",… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

