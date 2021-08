Stiri pe aceeasi tema

- Rivian, startupul de vehicule electrice care este sustinut de Amazon, vrea sa obtina o evaluare de 70-80 de miliarde de dolari in oferta sa publica initiala, a declarat vineri o persoana apropiata situatiei, transmite Reuters, citat de news.ro Rivian a depus documentele referitoare la oferta…

- Presedintele Huawei Technologies, Guo Ping, a afirmat ca desi sanctiunile SUA au sufocat afacerea de telefonie, grupul chinez nu va renunta si intentioneaza sa revina in final in pozitia de lider a industriei, transmite Reuters, arata Agerpres. In 2019, Huawei a devenit o victima a tensiunilor…

- Dupa mulți ani in care a inregistrat pierderi din cauza crizei prin care a trecut piața europeana a oțelului, pe fondul crizei economice dar și din cauza dumpingului practicat de companiile din China, Combinatul Siderurgic „Liberty” din Galați, cel mai mare producator de oțel din Romania, a inregistrat…

- Ford Motor a imbunatatit estimarile privind profitul in 2021, dupa ce a raportat rezultate trimestriale peste asteptari in trimestrul doi din 2021, transmit DPA si Reuters. Desi deficitul global de semiconductori a afectat cota de piata a Ford in America de Nord, Europa si China, preturile…

- Startupul de automobile electrice Rivian a atras 2,5 miliarde de dolari intr-o runda de finantare condusa de Amazon, Ford si T. Rowe Price. Anuntul a aparut a doua zi dupa ce compania din California a informat ca analizeaza construirea unei a doua fabrici de asamblare in SUA. Reuters a relatat joi,…

- Gigantul german de curierat DHL colaboreaza cu dezvoltatorul bulgar de aeronave Dronamics pentru a lansa drone care sa livreze pachete între orașe și țari, relateaza Reuters.Perturbarile înregistrate la nivel global din cauza pandemiei de COVID-19, traficul aerian redus și blocajele…

- Ford Motor a anuntat vineri ca vanzarile sale in SUA au crescut cu 9,6% in trimestrul doi din 2021, la 475.327 vehicule, datorita cererii solide pentru SUV-uri si modele electrice, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Luna trecuta, livrarile de vehicule electrice si hibride pe piata americana au…

- Nissan se va alia cu grupul chinez Envision AESC si va investi peste 200 de miliarde de yeni (1,8 miliarde de dolari) pentru a construi noi fabrici de baterii pentru vehiculele electrice in Japonia si Marea Britanie, toate bateriile urmand sa fie furnizate aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, se arata…