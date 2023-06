Stiri pe aceeasi tema

- Pe piața romanmeasca s-a anunțat o noua tranzacție a unei companii romanești cu aproximativ 130 de angajați și cun un proft al anului trecut ridicat la 8,6 milioane lei, și cu o cifra de afaceri de 42,5 milioane lei. Tranzacția era anunțata inca de anul trecut, iar noii proprietari sunt un fond de invstiții…

- Guvernul a luat act, vineri, de un memorandum care prevede aprobarea negocierii contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, in valoare de 600 milioane euro, pentru sustinerea proiectului Autostrada A7 Romania - Cofinantare aferenta Mecanismului de redresare si rezilienta…

- Patru fonduri romanești selectate, in cadrul PNRR, pentru a primi 80 milioane EUR, sa-i investeasca in firme romanești, inclusiv startup-uri, din 5 domenii-cheie: tehnologie, producție, FMCG, servicii pentru firme și populație, sanatate.

- Elis Pavaje, liderul pieței de prefabricate mici din beton din Romania anunța lansari de produse și investiții semnificative pentru anul 2023. Cu provocari greu de anticipat dar și cu reușite dincolo de așteptari, Eliș Pavaje a inregistrat in 2022 o cifra de afaceri de 380,7 milioane lei, insemnand…

- Cea mai importanta provocare pentru Romania este aceea de a gasi noi surse de finanțare pentru a cumpara tehnologii de ultima generație care sa transforme deșeurile in materie prima pentru producerea de energie.

- Antreprenorii romani vor putea obține noi finanțari, in schimbul unei parți din afaceri, printr-un fond de investiții polonez, care țintește sa ajunga la un capital de 150 de milioane de euro, disponibil pentru piața Europei Centrale și de Est.

- ”Fintech-ul iBanFirst, unul dintre cei mai mari furnizori internationali de schimb valutar si plati internationale pentru companii (PSP — Payment Service Provider), a realizat tranzactii in valoare de peste 700 de milioane de euro pentru companiile romanesti in 2022. Anul acesta, in contextul cresterii…

- Romania continua demersurile speciale pentru implementarea PNRR. Proiectele cu bani europeni vizeaza de la reforme de pensii, la reforme pe mediu sau digitalizare. Una din componentele cheie este pe mediu, acolo unde statele UE incearca sa faca investiții care sa reduca poluarea. Premierul Nicolae Ciuca…