- Pe teritoriul Republicii Moldova vor fi amplasate radare romanești moderne de aparare antiaeriana. Acest lucru va permite borarea rachetelor care intra in spațiul aerian al țarii. Raderele sunt ultramoderne și puternice, iar acestea vor ajunge atat in sistemul romanesc, cat și cel mai probabil in cel…

- Podul Kerci, puternic avariat in urma unui atac pe care Moscova l-a pus pe seama Kievului, a fost lovit de "drone navale", a afirmat luni, 17 iulie, ministrul ucrainean al transformarii digitale, Mihailo Fedorov, care ocupa și funcția de vicepremier, informeaza CNN."Ieri, o inregistrare video cu producția…

- Startup-urile de tehnologie din Europa Centrala și de Est, inclusiv din Romania, vor putea obține noi finanțari de capital de risc printr-un fond de investiții polonez susținut de Uniunea Europeana și care are și parteneri romani in echipa.

- Salariile de baza ale personalului din sanatate și asistența sociala și din aparare, ordine publica și securitate naționala se majoreaza, de la 1 iunie, la nivelul stabilit de Legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, pentru

- Ucraina si Rusia se acuza reciproc pentru aruncarea in aer a barajului Nova Kahovka si de provocarea unor inundatii generalizate in sudul Ucrainei. Barajul, datand din epoca sovietica, este construit pe Nipru si alimenteaza cu apa Crimeea, dar si centrala Zaporojie, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Potrivit…

- ​Startup-urile IT din Romania și alte 6 țari europene pot obține finanțari de capital de risc, in schimbul unei parți din afacere, printr-un nou fond de investiții polonez, in valoare totala de 60 de milioane de euro, conform unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

- Vouchere de vacanța 2023 pentru: militari, politistii si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala Vouchere de vacanța 2023 pentru: militari, politistii si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala…

- Patru fonduri romanești selectate, in cadrul PNRR, pentru a primi 80 milioane EUR, sa-i investeasca in firme romanești, inclusiv startup-uri, din 5 domenii-cheie: tehnologie, producție, FMCG, servicii pentru firme și populație, sanatate.