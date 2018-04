Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta si-a incarcat bateriile in vacanta petrecuta in Barcelona si Lloret de Mar alaturi de Robin, care a avut un turneu la baschet in Spania. "Copiii din ziua de azi care mai au bunici, rude la tara, consider ca sunt privilegiati. Este o treaba din ce in ce mai rara in zilele noastre", ne-a spus…

- Argentinianul Leo Messi e o minune. A fost omul meciului jucand doar o jumatate de ora. Cu el, Barca a egalat de la 0-2, cu doua goluri in 53 de secunde. Sevilla - Barcelona s-a terminat 2-2. Vezi AICI VIDEO de la meci! Fara Messi, Argentina a fost strivita de Spania: 1-6. Fara Leo, Barcelona nu gasea…

- Retras din activitate in urma cu un sezon de la Bayern Munchen, spaniolul este in atentia procurorilor, fiind acuzat ca a "omis" sa achite 8 milioane de euro taxe catre stat. Pe langa datoria uriașa de 8 milioane, pe care trebuie sa o achite la fisc in cazul in care va fi gasit vinovat, Xabi…

- Startup-ul The Pole Society, care a creat o platforma prin care firmele isi pot afisa reclamele din birou direct pe panourile stradale, a fost admisa la prima editie a acceleratorului de afaceri Techstars Dubai, un program care se concentreaza pe zona de Smart Cities.

- 40 de barbati au fost arestati in Spania dupa ce au pus in circulatie pe internet materiale cu caracter pedofil "de o gravitate extrema", a anuntat politia spaniola, potrivit AFP. Suspectii, printre care se numara cadre didactice, ingineri, functionari si pensionari, au fost arestati in 17 provincii…

- Cei care vor sa deschida o afacere in țara, pot accesa un ajutor european nerambursabil de 38 de mii de euro. Proiectul este promovat in mai multe țari din Europa și a fost primit bine in randul romanilor din Spania.

- Un fond de accelerare de afaceri din Cluj va gazdui in acest an o competitie dedicata firmelor aflate la inceput de drum, care au fost infiintate, sau au printre fondatori cel putin o femeie. Inscrierile se fac pana pe 10 februarie. Care sunt conditiile de participare si ce pot castiga startup-urile.

- Mutarea anului 2018, anunțata de jurnalul spaniol ”Marca”: Neymar, la Real Madrid! ”Cu gandul la Neymar”, titreaza cu litere de-o șchioapa. ”Numele la care toata lumea de la Real Madrid se gandeste, incepand cu sefii clubului, este cel lui Neymar”, scrie sursa citata. ”Toata lumea de la Real Madrid…