- Restart Energy a devenit partener intr-un joint venture cu Interlink Capital Strategies din Washington, DC (SUA), o companie de consultanța și administrare a fondurilor. Obiectivul parteneriatului este de a dezvolta proiecte de energie verde in valoare de 500 de milioane de dolari in Romania și țarile…

- ​Startup-ul IT românesc Druid, fondat în 2018, a obținut, marți, o noua runda de finanțare, de 2,5 milioane de dolari, condusa de fondul de investiții GapMinder. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Aplicația româneasca iziBAC, folosita de liceeni sa se pregateasca pentru bacalaureat, a obținut o investiție de capital de risc de 160.000 de euro, în urma careia startup-ul spune ca a ajuns sa valoreze 2 milioane de dolari, în cei 3 ani de existența. Citește mai departe…

- ​Startup-ul românesc Frisbo, platforma de smart e-fulfillment care preia depozitarea, ambalarea și livrarea comenzilor online, anunța ca își extinde operațiunile în cinci noi țari: Republica Moldova și Bulgaria - unde recent au început activitatea, și Spania, Italia și Belgia,…

- Grupul Transavia, una dintre cele mai reputate afaceri de familie și liderul pieței de carne de pasare din Romania, realizeaza in premiera acest demers important și transparent la aniversarea a 30 de ani de activitate, inovație și constanța pe piața romaneasca. Totodata, Transavia va marca in 2021 un…

- Tehnologia tramvaiului produs la Pascani este realizata de o companie americana si va avea un tip de instalatie de climatizare care se regaseste si pe statia spatiala. La finele lunii iulie 2020, Asocierea Electroputere VFU Pascani – Reloc Craiova a castigat licitatia organizata de STB pentru livrarea…

- Inca un succes in lupta impotriva pandemiei de COVID-19. Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat ca vaccinul pe care il produce are o eficiența de 94,5% in prevenirea infectiei cu noul coronavirus.

- ​Startup-ul românesc Questo, care a dezvoltat o aplicație de turism, a fost selectat în acceleratorul de business Startupbootcamp Scale Osaka, pentru a-și dezvolta afacerea pe piața japoneza de tehnologii smart city. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...