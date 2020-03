Stiri pe aceeasi tema

- Un startup german care produce mașini zburatoare ― Lilium ― a anunțat finalizarea unei runde de finanțare în valoare de peste 240 milioane dolari. Noile fonduri aduc investițiile totale obținute de Lilium pâna în prezent la peste 340 milioane dolari.Citește mai departe și comenteaza…

- Familiile regale nu mai sunt atât de comune ca în trecut în Europa, dar acolo unde exista acestea îi costa sume importante pe platitorii de taxe și impozite, potrivit CNN, citat de Mediafax. Dintre cele 10 familii regale principale din Europa, noua primesc fonduri publice.…

- Startup-ul britanic Revolut a primit o finanțare de 500 de milioane de dolari, compania ajungand astfel sa fie evaluata la 5.5 miliarde de dolari, relateaza CNBC.Noua runda de investiții a fost condusa de TCV, firma de capital de risc din Silicon Valley și unul dintre primii investitori ai…

- ​Revolut încheie o runda de finanțare serie D în valoare de 500 de milioane de dolari, iar valoarea firmei crește la 5,5 miliarde de dolari. Investițiile obținute de fintech pâna în prezent au ajuns la 836 de milioane de dolari.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Trupa americana Rage Against The Machine a strans 3 milioane de dolari in scop caritabil, punand in vanzare o serie de bilete speciale pentru viitorul ei turneu, arata Smart N' Roll, pastrand un loc special pentru piesele formației in playlistul zilei.Trupa va pleca in primul ei turneu din…

- ​Startup-urile europene de tehnologie vor putea obține finanțari de capital de risc de câte 4 milioane de dolari sau mai mult, dintr-un nou fond de investiții, de 820 de milioane de dolari, lansat de firma de venture capital Atomico, unde activeaza, mai nou, și o românca, în calitate…

- ​Un startup american care produce carne reala în laborator, fara creșterea și sacrificarea animalelor, a primit joi o noua investiție, de 161 de milioane de dolari, pentru cercetare și dezvoltare. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Kerem Albayrak a primit doi ani de inchisoare cu suspendare pentru ca ancheta desfașurata a evidențiat faptul ca acțiunile sale nu au compromis sistemele Apple. Chiar daca a primit anii de inchisoare cu suspendare, Albayrak va purta 6 luni un sistem de monitorizare si va fi obligat sa efectueze 300…