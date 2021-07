Startup din România, cumpărat de gigantul IT Oracle ​O platforma online româneasca, fondata în anul 2013, a fost cumparata, dupa 8 ani, de gigantul IT american Oracle. Prin aceasta achiziție, platforma Oracle MICROS Simphony Cloud POS adauga un &"sistem global de comenzi și soluții de marketing, ce ajuta restaurantele de toate dimensiunile sa se digitalizeze și sa-și serveasca clienții, prin site, pe mobil și prin aplicație&". ​O platforma online româneasca, fondata în anul 2013, a fost cumparata, dupa 8 ani, de gigantul IT american Oracle.



