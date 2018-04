Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Ploiești, in parteneriat cu Clubul Vehiculelor de Epoca, organizeaza, in perioada 27-28 aprilie 2018, etapa I din Campionatul de Raliuri de Regularitate pentru Vehicule Istorice – OLD CARS RALLY PRAHOVA 2018. La raliu vor participa 40 de echipaje, care vor pilota autovehicule fabricate…

- Iubitorii de alergare mai au timp doar pana luni 23 aprilie 2018 sa se inscrie la Geopark Challenge – Semimaratonul Cetaților din Țara Hațegului, organizat de Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, Geoparc cu statut Internațional UNESCO administrat de Universitatea din București. Inscrierile…

- In acest an, cea de-a IX-a ediție a DHL Carpathian Marathon va avea loc pe 16 iunie, intr-un cadru nou și cu trasee spectaculoase, acestea fiind realizate in inima uneia dintre ultimele regiuni salbatice din Europa, munții Carpați. Startul se va da la Cheile Gradiștei.

- N.D. Ca sa treaca mai usor peste drama pierderii in mod tragic a unuia dintre membri, in accidentul din Cehia, familiile celor cinci romani decedati in explozia produsa in data de 22 martie la uzina din Kralupy nad Vltavou – doi dintre acestia fiind din Prahova – vor primi un ajutor financiar de urgența…

- AFI Europe Romania anunța o schimbare la nivel de top management: domnul David Hay, CEO al companiei in ultimii șapte ani, și-a anunțat demisia și intenția de a-și continua parcursul profesional in afara companiei. Decizia reprezinta o alegere personala a domnului Hay, pe care, deși cu tristețe, managementul…

- Municipalitatea buzoiana este pusa pe fapte mari. In contextul sarbatoririi Centenarului Romaniei Mari, care presupune și comemorarea erorilor ingropați la Buzau, edilii vor sa faca din poarta de intrare in oraș dinspre Ploiești o adevarata carte de vizita pentru municipiu. Cheia de bolta a intregului…

- Federatia Romana de Ciclism a primit in 2018 unul dintre cele mai mari bugete din ultimii ani de la Ministerul Tineretului si Sportului, suma de 2.615.000 de lei, anunta pe site-ul sau oficial forul national, care va organiza in acest an si Turul Romaniei, in anul Centenarului Marii…

- Sala de sport a Colegiului Național «Mihai Viteazul» a gazduit sambata, 10 februarie 2018, faza județeana a Campionatului de mini-handbal. Competiția se adreseaza copiilor nascuți in anii 2007 și 2008 și se desfașoara pe teren redus ca dimensiuni, in sistemul cu un portar și patru jucatori de camp.…