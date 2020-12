Startul campaniei: Când va fi vaccinat anti-Covid primul român? Campania de vaccinare anti-Covid ar putea incepe oficial și in Romania in data de 27 decembrie. Așadar, primul roman ar putea fi vaccinat anti-Covid intre Craciun și Revelion. Primele persoane care vor fi vaccinate sunt cadrele medicale din cele 10 spitale aflate in prima linie in lupta cu epidemia de coronavirus. La nivelul intregii țari vor exista aproximativ 900 de centre de vaccinare și șapte centre de depozitare: Institutul Cantacuzino și cele șase spitale militare. Prima tranșa va fi alcatuita din 10.000 de doze ce vor fi suficiente pentru vaccinarea a 5.000 de persoane. Reamintim ca vaccinul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

