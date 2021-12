Start vot! Alegeri locale în 6 localități din țară Astazi in șase localitați din țara are loc turul doi al alegerilor locale noi. Astfel, municipiul Balți, satul Opaci, raionul Caușeni, comuna Hirtop, raionul Cimișlia, orașul Cupcini, raionul Edineț, satul Balceana, raionul Hincești și comuna Cneazevca, raionul Leova iși vor alege primarii. In buletinele de vot sint inscriși primii 2 candidați care au intrunit cel mai mare numar de voturi l Citeste articolul mai departe pe noi.md…

