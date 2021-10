Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut al Romaniei ar putea fi mai mare cu 24 miliarde de euro anual pana in 2030 – o majorare de 8,7% pe an – prin cresterea egalitatii de gen, potrivit raportului „Win-Win: How Empowering Women Can Benefit Central and Eastern Europe”, publicat de o companie de consultanta. Conform unui…

- Franta intentioneaza sa majoreze de la 1 octombrie salariul minim la 10,48 euro (12,37 dolari) pe ora, a anuntat ministrul Muncii Elisabeth Borne, transmit DPA și Agerpres. Cresterea de 23% va compensa inflatia, asa cum prevede legea, a explicat oficialul francez. Preturile de consum în Franta…

- Salarii de Romania, costuri de Germania: Prețul energiei electrice atinge astazi un nou record ISTORIC Salarii de Romania, costuri de Germania: Prețul energiei electrice atinge astazi un nou record ISTORIC Prețul mediu al pieței spot de energie electrica de la București (piața pentru ziua urmatoare…

- Guvernatorul Bancii Centrale a Poloniei, Adam Glapinski, a respins luni asteptarile privind majorarea ratei dobanzii, spunand ca in acest moment o crestere a costurilor de imprumut ”ar fi foarte riscanta”, chiar daca inflatia este la cel mai ridicat nivel din ultimele doua decenii, transmite Bloomberg.…

- Prețul locuințelor din Romania a crescut mult mai puțin decat in țarile din Europa Centrala și de Est, țari cu care ne comparam in mod uzual, susține Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al BNR. Conform acestuia, prețul mediu al unei locuințe a crescut in ultimii cinci ani cu 28.4% in…

- Silviana Petre Badea, managing director JLL Romania, liderul pieței de consultanța imobiliara locala, a fost numita Deputy Head of CEE Capital Markets, urmand sa-și continue activitatea in paralel și in cadrul biroului din Romania.Numirea Silvianei Badea vine in contextul in care se implementeaza o…

- Angajatii din Romania au fost pe primul loc in UE la numarul orelor lucrate pe saptamana in 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistica. Astfel, angajatii romani au lucrat, in medie, 40,4 ore pe saptamana anul trecut, fiind urmati in clasament de cei din Bulgaria, cu 40,2 ore…

