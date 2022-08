Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65%), depasind state membre vechi precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56%). Citește mai departe...

- „If You Were Alone” e noua melodie lansata de WRS, reprezentatul Romaniei la Eurovision 2022. El canta alaturi de Andromache Ela, cantareața din Cipru care a facut furori la același concurs internațional de muzica. Videoclipul piesei este filmat in Santorini de catre Paul Moldovan si a fost editat chiar…

- Sunt 8 milioane de asigurați la fondurile de pensii administrate privat (Pilon II). Sunt 88 de miliarde de lei acumulați in aceste fonduri, iar statul vrea sa le dea și mai mult, ridicand procentul de prelevare din CAS de la 3,5 la 4,5 %. Sunt 7 societați-administratori “privați” ai acestor fonduri…

- Ne asteapta o saptamana de foc, cu temperaturi extreme. Valul de caldura, care a facut prapad in Europa, in special in Spania si in Franta, se indreapta acum spre Romania. Europa intreaga este naucita sub o cupola sau un dom de caldura, in forma literei grecești Omega, care se mișca de la vest la est.…

- Grupul francez Renault a primit mai multe propuneri de parteneriat pentru unitatea de motoare cu combustie interna, scrie Euronews.com.Renault vrea sa separe diviziile de mașini electrice și de mașini bazate pe motoare termice, urmand sa creeze doua entitați separate, pe masura ce intenționeaza sa treaca…

- Țara noastra a urcat pe locul șase in clasamentul producatorilor de vin din Europa Țara noastra a urcat pe locul șase in clasamentul producatorilor de vin din Europa Cu podgorii intinerite, Romania face tot mai mult vin. Anul trecut, producția a crescut cu 16 la suta, in vreme ce in țari cu tradiție,…

- Joi, 19 mai, Comisia Europeana a decis sa trimita Romania, Cehia, Irlanda, Slovacia și Spania in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru ca nu au transpus in legislație Directiva UE privind serviciile mass-media audiovizuale. Comisia Europeana cere sancțiuni financiare impotriva acestor state.