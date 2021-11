Synaptic Identity, prima companie romaneasca care utilizeaza tehnologia SSI (Identitate Auto-Suverana) pentru a oferi servicii de securitate cibernetica și identitate digitala descentralizata la nivel european, semneaza un acord cu Trinsic Technologies , unul dintre liderii in domeniu, de pe piața din SUA. Parteneriatul reprezinta un efort comun pentru adoptarea cu succes a increderii digitale, oferind organizațiilor multinaționale acces la un ecosistem interoperabil global, prin intermediul unei tehnologii ușor de implementat. Synaptic Identity a dezvoltat in urma cu un an selfDID , prima platforma…