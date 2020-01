TypingDNA, un start-up fondat in București acum patru ani ce și-a mutat recent sediul in New York, a primit finanțari de 5,25 milioane de dolari in Statele Unite și mai dorește sa atraga alte 1,25 milioane de dolari, scrie TechCrunch.com, citand un document depus de companie la autoritațile din SUA, potrivit Mediafax.

Compania este in cautare de investitori pentru a atrage 7 milioane de dolari in scopul dezvoltarii unei tehnologii pe baza de inteligența artificiala care recunoaște identitatea oamenilor pe baza modului in care tasteaza pe laptop sau pe mobil. Aplicația a fost conceputa…