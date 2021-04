Stiri pe aceeasi tema

- Statul trebuie sa intervina de urgența și sa acorde sprijin concret firmelor, in condițiile in care este tot mai evident ca ne aflam in „al treilea val” al pandemiei, spune Dan Voiculescu pe blog, considerand ca alaturi de masurile de ordin sanitar sau restricțiile previzibile, sprijinul firmelor…

- Parlamentul Romaniei a adoptat Legea Bugetului pe anul 2021. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului are alocat pentru acest an un buget de aproape doua ori mai mare decat anul trecut, creditele bugetare aprobate totalizand 6,6 miliarde de lei.

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Attila Cseke, a vorbit, la Piața Victoriei, despre planul autoritaților de reabilitare a cladirilor cu risc seismic. Planul național...

- ​Un draft de buget pentru Ministerul Economiei, publicat de Antena 3, prevede anumite alocari pentru proiectele europene precum și pentru programul Start-Up Nation, probabil pentru firmele care au depus deconturi din ediția 2018. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Ministerul Economiei a cerut Ministerului Finanțelor bani pentru toate plațile prin programul Start-Up Nation 2018 și pentru ajutoarele de stat COVID-19, destinate în principal firmelor mici și mijlocii (IMM), prin proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021, a declarat, marți seara, ministrul…

- Cheltuielile suportate de statul roman pentru vaccinarea romanilor nu sunt deloc de neglijat. Pentru fiacare roman vaccinat impotriva COVID-19, statul platește aproximativ 280 de lei. Daca ar fi imunizați 10 milioane de romani, așa cum preconizeaza premierului Florin Cițu, suma platita de stat, pana…

- Statul platește aproximativ 280 de lei pentru vaccinarea fiecarui roman. Asta inseamna ca, daca se indeplinește previziunea premierului Florin Cițu, cu cei 10 milioane de romani vaccinați, statul va plati aproape jumatate de miliard de euro, pana in septembrie. Chiar și așa, costurile vaccinului sunt…

- ​Noul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, susține, într-un interviu video acordat StartupCafe.ro, ca va accelera ritmul de procesare a cererilor de finanțare din granturile de 1,5 miliarde de euro pentru IMM, de redresare din criza COVID, și ca încearca sa obțina fonduri bugetare și pentru…