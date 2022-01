Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) intentioneaza sa achite pana la finalul anului 2021 toate granturile aferente schemei de ajutor de stat destinata industriei HoReCa prevazute in limita de un miliard de lei, a anuntat, marti, MAT, informeaza AGERPRES . In prezent, schema de ajutor de…

- Guvernul ar urma sa deschida în anul 2022 ediția a treia a vechiului program Start-Up Nation, rebotezat acum Start-upTech-Nation, dar numai cu credite de angajament, adica bani promiși, care sa permita doar lansarea unui eventual apel, dar fara niciun ban de plata, cel puțin deocamdata. Altfel,…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului anunta ca, incepand de vineri, se transmit acordurile de plata pentru programul HoReCa, iar platile se vor face din 20 decembrie Incepand de marți, in cadrul aplicatiei electronice de inscriere, se transmit acordurile de plata pentru programul HoReCa.…

- Platile la schema de ajutor pentru HoReCa incep din 20 decembrie. LISTA: 8100 de firme primesc in total 2,14 miliarde de lei Acordurile de plata pentru programul HoReCa au inceput sa se transmita de marti, in cadrul aplicatiei electronice de inscriere, iar platile vor fi efectuate in conturile beneficiarilor…

- Acordurile de plata pentru programul HoReCa au inceput sa se transmita de marti, in cadrul aplicatiei electronice de inscriere, iar platile vor fi efectuate in conturile beneficiarilor incepand cu data de 20 decembrie, a anuntat Ministerul Antreprenoriatului si Turismului pe pagina de Facebook.Incepand…

- ”Incepand de astazi, in cadrul aplicatiei electronice de inscriere, se transmit acordurile de plata pentru programul HoReCa. Pentru creditele bugetare disponibile in acest moment, in valoare de 1 miliard lei, s-a aplicat prorata in procent de 46,87% din sumele contractate”, a transmis, marti seara, Ministerul…

- ​Ministerul Antreprenorialului și Turismului (MAT) a mai platit ajutoare de stat de 1,88 milioane euro catre beneficiarii care erau admiși în lista de așteptare, la Masura 2 - granturi de capital de lucru pentru firmele afectate de criza COVID-19. Citește mai departe, descarca lista de…

- Ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a realizat o analiza privind situația implementarii schemelor de ajutor de stat derulate de instituție. Mai exact, este vorba despre masurile dedicate compensarii pierderilor suferite ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19, respectiv…