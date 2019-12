Firmele care au un contract sau un precontract cu o universitate sau care folosesc brevete inregistrate la OSIM vor primi 10 puncte suplimentar in noua editie a programului Start-Up Nation, a declarat, miercuri, senatorul Stefan-Radu Oprea , secretarul Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, in calitate de initiator al 'Start-Up Nation - editia a III-a'.



"S-a vorbit foarte mult despre inovare si atunci am gandit un punctaj pentru inovare astfel incat sa putem masura pentru ca inovarea este greu de cuantificat si de masurat intr-un criteriu. Ceea ce…