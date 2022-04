Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a anunțat cand ar vrea sa lanseze programul de finanțare nerambursabila pentru antreprenori Start-Up Nation 2022, orizontul de timp fiind unul destul de strans. Inscrierile la ediția a treia a programului Start-Up Nation, precum și la Microindustrializare…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania, care au deja o anumita vechime, vor putea obține fonduri nerambursabile de la stat de cate 500.000 de lei (circa 100.000 euro) pe plan de afaceri , prin viitorul Program Microindustrializare 2022, pentru care s-au publicat marți propunerea…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a initiat perioada de consultari si dezbateri publice asupra propunerii de procedura de implementare pentru noul program Start-Up Nation 2022, prin care antreprenorii aflați la inceput

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat vineri proiectul de procedura de implementare pentru viitorul program Start-Up Nation 2022, prin care ar urma ca antreprenorii aflați la inceput de drum sa poata obține finanțari nerambursabile de la stat de cate 100.000 sau 200.000 de lei, cu anumite…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului inițiaza astazi perioada de consultari și dezbateri publice asupra propunerilor de proceduri de implementare aferente programelor pentru IMM-uri ce urmeaza a fi lansate anul acesta și a criteriilor de departajare la finanțare, cu scopul perfecționarii cadrului…

- Mediul de afaceri din Romania va avea la dispozitie o platforma de promovare a ofertelor la export, dupa ce Guvernul a aprobat miercuri Ordonanta de Urgenta privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, informeaza Ministerul Antreprenoriatului…

- ”Astazi vom adopta o serie de decizii pentru sprijinirea mediului de afaceri din Romania. Prin Programul de Guvernare, ne-am asumat ca obiectiv stimularea economica, sustinerea investitiilor strategice in infrastructura, in sanatate, in educatie, inovare si digitalizare precum si reducerea decalajelor…

- Start-Up Nation și schema de ajutoare de stat HoReCa ar urma sa fie incluse pe lista programelor de finanțare pe care statul le deruleaza din fonduri de la buget pâna la finalul anului 2027, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența emis, miercuri, de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului…