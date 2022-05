Stiri pe aceeasi tema

- Inițial, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, spusese ca pe data de 17 mai ar urma sa lanseze Start-Up Nation 2022, dar acum Serviciul de Telecomuncații Speciale a anunțat, citat de PRO TV, ca se va amana deschiderea programului de finanțare a firmelor la inceput de drum.

- Daniel Cadariu (PNL), ministrul Turismului si Antreprenoriatului, a declarat ca exista intarzieri in ceea ce priveste voucherele de vacanta pentru angajatii de la stat si asta deoarece mare parte dintre institutii nu au comandat tichetele, desi banii exista. „Din pacate, si aceasta e o realitate. Noi…

- Joi, 24 martie, AIM a participat la o noua intalnire de interes pentru mediul de afaceri, organizata de catre Consiliul Județean Maramureș impreuna cu ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, pentru a discuta despre provocarile cu care se confrunta mediul de afaceri din…

- Programul Start-Up Nation, editia a III-a, va avea si un sub-program destinat romanilor din diaspora, urmand ca pe durata acestui an sa fie puse in functiune si programe speciale pentru domeniul IT si pentru femei, a declarat joi, la Alba Iulia, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel…

- Editia a treia a programului Start-Up Nation va fi lansata in perioada aprilie-mai, conform termenului avansat, aceasta reprezentand "o prioritate imediata", informeaza Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a inițiat perioada de consultari și dezbateri publice asupra propunerilor de proceduri de implementare aferente programelor pentru IMM-uri ce urmeaza a fi lansate anul acesta și a criteriilor de departajare la finanțare, cu scopul perfecționarii cadrului ...