Start-Up Nation 2020 va avea un buget in jur de un miliard de lei, cu care vor putea primi finantare circa 5.000 de firme

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Rogojinaru, secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei, Tursimului si Mediului de Afaceri, a anuntat, sâmbata, ca programul Startuo National va fi modificat astfel încât sa îi atraga pe românii plecați în strainatate. „Am creat noua grila,…

- Programul Start-Up Nation din acest an va avea un buget in jur de un miliard de lei, cu care vor putea primi finantare circa 5.000 de firme, a declarat, sambata, la Antena 3, Liviu Rogojinaru, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri."La Start-Up Nation, avem…

- Programul Start-Up Nation din acest an va avea un buget in jur de un miliard de lei, cu care vor putea primi finantare circa 5.000 de firme, a declarat, sambata, la Antena 3, Liviu Rogojinaru, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. "La Start-Up Nation,…

- Programul StartUp Nation va demara in aceasta primavara si va avea un buget de un miliard de lei, a declarat Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pentru Ziarul Financiar.

- Liviu Rogojinaru, numit luni in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, va coordona sectorul IMM-urilor, potrivit unui comunicat al Consiliului National pentru...

- Intr-un document de la Ministerul Economiei care raspunde unei interpelari a deputatului Florin Roman, se menționeaza ca dupa accidentele grave de la Fabrica de Arme, din 2018 și 2019, directorul general a fost schimbat și componența Consiliului de Administrațe a fost modificata. ”Referitor la accidentul…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri promoveaza "Romania, o destinatie pentru fiecare zi din an" la Targul de Turism al Romaniei Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Daniel-Virgil Popescu, a participat astazi la deschiderea Targului de Turism al Romaniei, aflat la cea…

- "Asa cum am promis inca dinainte de investirea Guvernului Ludovic Orban, a fost rezolvata situatia minerilor blocati in subteran la Paroseni si Uricani. Astazi a fost adoptata OUG pentru acordarea veniturilor de completare pentru cei care urmeaza sa fie disponibilizati, OUG initiata de Ministerul…