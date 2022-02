Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice se pot adresa producatorilor/dealerilor auto pentru inscrierea in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus incepand de marti dimineata de la ora 10:00, potrivit Administratiei Fondului pentru Mediu.

- In cateva zile se da startul programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, prin care romanii iși pot cumpara mașini noi cu ajutor de la stat. Pentru un autoturism electric, voucherele pornesc de la aproape 10.000 de euro, daca doritorul da la schimb un autoturism vechi.

- Start pentru Rabla Clasic și Rabla Plus. Anul acesta, ambele vin cu noutați. Prima de casare a unei mașini va fi de 6.000 de lei. Dar daca autovehiculul care urmeaza sa fie predat este mai vechi de 15 ani, atunci se mai acorda un bonus de 1.500 de lei.

- Guvernul are in vedere impozitarea suplimentara, pe principii de mediu, a proprietarilor de vehicule vechi si poluante. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a aratat ca in pofida „efortului urias” din punct de vedere financiar facut de statul roman prin implementarea programelor Rabla Clasic…

- Taxa auto, numita de-a lungul timpului taxa de prima inmatriculare, taxa de poluare, timbru de mediu, ar putea fi din nou introdusa, dar intr-o forma inedita, cea a impozitarii pe principii de mediu. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a aratat ca in pofida „efortului urias” din punct de vedere financiar…

- Taxele pentru mașinile vechi și poluante ar putea fi MAJORATE. Ce spune ministrul Mediului Taxele pentru mașinile vechi și poluante ar putea fi MAJORATE. Ce spune ministrul Mediului Tanczos Barna, ministrul Mediului, spune ca in Romania sunt inmatriculate mai multe mașini second hand, in comparație…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca in pofida "efortul urias" din punct de vedere financiar facut de statul roman prin implementarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, in Romania numarul masinilor vechi nou inmatriculate este mai mare decat cel al autoturismelor noi. El aminteste ca, la…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca, in pofida “efortul urias” din punct de vedere financiar facut de statul roman prin implementarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, in Romania numarul masinilor vechi nou inmatriculate este mai mare decat cel al autoturismelor noi. El a aratat ca,…