- Incepand de astazi, 24 martie, la ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor validati, in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus , iar persoanele juridice pot incarca in aplicatia informatica documentele necesare participarii…

- Romania iși menține in continuare titulatura de cimitirul auto al Europei, iar autoritațile incearca sa se alinieze normelor europene, prin programe de reinnoire a parcurilor auto. Rabla Clasic a ajuns la a 19-a editie, iar Rabla Plus este la al optulea an de implementare. Condiții Rabla Clasic 2023…

- ”515 solicitanti s-au inscris in etapa a doua a Programului Iluminat Public 2022 Administratia Fondului pentru Mediu a lansat in data de 30 decembrie 2022, cea de-a doua sesiune de inscriere a solicitantilor unitati administrativ-teritoriale organizate la nivel de comuna, oras sau municipiu in cadrul…