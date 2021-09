Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate din populatia Japoniei este vaccinata complet impotriva Covid-19. Guvernul are in vedere relaxarea restrictiilor incepand cu luna noiembrie. Guvernul japonez a anuntat ca mai mult de jumatate din populatia tarii a fost vaccinata complet impotriva Covid-19 si ca, din luna noiembrie,…

- Intre 24 și 26 septembrie, are loc cea de-a noua ediție a festivalului Sabotage, la noul centru de experiment și tehnologie din Timișoara – MultipleXity. Ediția 2021 pune accentul pe muzica, tehnologie și feminism, printr-un program elaborat de concerte, selecții de DJ, documentare, discuții și expoziții…

- Untold, cel mai mare festival din Europa de Est, revine in forta dupa doi ani in care magia si fericirea au stat in loc. In inima Transilvaniei vor fi gazduiti, anul acesta, artisti de milioane... la propriu! Cu suma fabuloasa am putea cumpara cea mai puternica racheta din lume – FalconHeavy.

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, muta neașteptat. Acesta a decis sa finanțeze un festival LGBTQ la Timișoara, dupa ce a taiat finanațarea unor festivaluri de renume precum Timfloralis, pentru care nu mai exista bani. Sumele au fost alocate prin centrul cultural de proiecte al primariei, inființat…

- Germania a trimis o nava de razboi spre Marea Chinei de Sud pentru prima data dupa aproape doua decenii, alaturandu-se altor națiuni occidentale in consolidarea prezenței sale militare in regiune, pe fondul ambițiilor teritoriale ale Chinei. China revendica zone din Marea Chinei de Sud și a stabilit…

- Glovo lanseaza Glovo Express și deschide, astfel, primul Micro Fulfillment Center (MFC) din Romania, la București. Pana la finalul lui 2021, Glovo planuiește sa deschida 15 unitați care vor asigura livrarea rapida pentru mai multe categorii de produse, in peste șase orașe din țara, printre care se numara…

- Universitatea de Vest din Timișoara va participa la un nou proiect intitulat „INNOUNITA – Dezvoltarea Capacitații de Inovare in UNITA”. Proiectul iși propune sa: · incurajeze schimbarea instituționala prin dezvoltarea infrastructurii digitale și imbunatațirea birourilor de transfer tehnologic, · consolideze…

- Punct final la cel mai mare festival de jazz organizat la Timișoara dupa debutul pandemiei. Evenimentul a fost un succes. Mii de oameni au venit sa asculte artiștii preferați. Au respectat restricțiile sanitare și s-au bucurat de spectacol.