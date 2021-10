Stiri pe aceeasi tema

- Circa 75% dintre romani intentioneaza sa cumpere articole de moda de Black Friday, insa 47% dintre cumparatori nu au planificat achizitii specifice, ci doar cauta cele mai bune oferte, arata un studiu reaizat de portalul de fashion GLAMI.

- Recalculare pensie 2021: Care sunt categoriile de romani care ar putea beneficia de creșterea venitului și cand pot fi depuse cererile Recalculare pensie 2021: Care sunt categoriile de romani care ar putea beneficia de creșterea venitului și cand pot fi depuse cererile Mulți romani aleg sa continue…

- Primaria Ploiești a anunțat ca municipalitatea primește, pana pe 15 octombrie, cererile pentru ajutorul de incalzire. Anunțul a fost facut miercuri dupa-amiaza, cu doar doua zile inainte de expirarea termenului. Cetațenii au o șansa in plus sa depuna solicitarile daca apeleaza la varianta on-line,…

- Cererile pentru ajutorul de incalzire in 2021 trebuie completate și depuse pana la data de 15 octombrie. De acest ajutor pot beneficia consumatorii cu venituri mici, care nu-și permit sa acopere lunar plata facturilor la incalzire, in timpul sezonului rece. Iata documentele de care ai nevoie. De ce…

- Biroul Național al USR PLUS a decis, vineri, organizarea congresului din 2-3 octombrie in condiții de maxima siguranța, cu maxim 150 de persoane simultan in sala mare de la Romexpo. La congresul USR PLUS...

- Ministerul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat joi seara la B1 TV, ca școala va incepe pentru toți elevii in format fizic, avand in vedere ca invațamantul online nu a funcționat. Acesta a atras atenția ca din a doua jumatate lunii octombrie este posibil ca in București sa se depașeasca pragul de…

- O varianta discutata de autoritați pentru școli, in contextul pandemiei, esta ca, atunci cand apar cazuri de COVID intr-o clasa, copiii nevaccinați sa treaca obligatoriu in online, iar cei vaccinați sa poata continua fizic cursurile. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a precizat,…

- Știm ca in Romania s-a luat hotararea ca urmatorul an sa inceapa in format fizic. De asemenea, ministerul Educației a asigurat ca exista mai multe scenarii pregatite in cazul in care crește rata de incidența dupa inceperea școlii. Nu se știe insa cum vor arata aceste scenarii, asta deși mai este mai…