Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat astazi demararea licitației pentru intreaga Autostrada Pașcani-Suceava, care se intinde pe o lungime de 61,97 km. CNAIR (Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere) a transmis la ANAP (Agenția Naționala pentru Achiziții Publice) documentația necesara pentru validare și atribuirea contractului privind proiectarea și execuția Lotului 2 al acestui proiect, […]