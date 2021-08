Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica nu mai are jucatori straini la prima echipa, dar are specialist din Spania in fruntea centrului de juniori. Gonzalo Tajuelo Molina-Prados e alesul pentru acest post dupa ce fostul sef al academiei, Atilla Horvath a fost promovat ca tehnician al alb-violetilor din elita. Gonzalo Tajuelo…

- Belgia infrunta Italia, de la ora 19:00, in sferturile EURO 2020. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro de la ora 22:00, televizat de Pro TV. Programul complet de la EURO 2020 Belgia - Italia, liveTEXT de la 22:00 Click AICI pentru live+statistici!Celalalt sfert de azi Elveția - Spania, de la 19:00 Belgia - Italia,…

- Danemarca a deschis scorul in minutul 2 prin Poulsen. De Bruyne a pasat decisiv pentru Thorgan Hazard in minutul 55 si a inscris golul victoriei in minutul 70. Au evoluat echipele: Danemarca: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard (Skov Olsen '85), Maehle - Wass (Stryger Larsen '62), Hojbjerg,…

- Naționala de fotbal a Belgiei a invins Danemarca, scor 2-1, la Copenhaga, intr-un meci disputat joi, in cadrul Grupei B de la EURO 2020. Danemarca a deschis scorul in minutul 2. Poulsen a marcat al doilea cel mai rapid gol din istoria Euro. Golul i-a fost dedicat lui Christian Eriksen. ???????? Yussuf…

- Reprezentativa Belgiei a invins, sambata seara, la Sankt Petersburg, cu scorul de 3-0, selectionata Rusiei, intr-un meci din grupa B a Campionatului European. Au marcat Lukaku ’10, ’88 si Meunier ’34. Dupa ce a inscris primul gol, Romelu Lukaku i-a transmis un mesaj colegului sau de…

- Update. Conform presei din Spania, Carlo Ancelotti a semnat un contract cu Real Madrid valabil pentru urmatoarele trei sezoane. Presa din Spania anunța ca noul antrenor al lui Real Madrid va fi Carlo Ancelotti care a mai pregatit formația de pe „Santiago Bernabeu” in perioada iulie 2013 – mai 2015.…

- Chelsea Londra și-a adjudecat trofeul Ligii Campionilor , dupa ce s-a impus la limita, scor 1-0, sambata seara, pe „Estadio do Dragao“ din Porto, in finala susținuta in fața echipei Manchester City. Londonezii au marcat prin Havertz, dupa un contraatac și o pasa decisiva a lui Mount (’42). Manchester…

- Fara sa fi antrenat un sezon intreg la PSG, cu care a ratat titlul in fața lui Lille, Mauricio Pochettino ar fi intrat pe lista lui Real Madrid, dupa plecarea lui Zidane. Publicația Defensa Central scrie ca francezii nu accepta plecarea tehnicianului argentinian fara bani și cer intre 10 și 15 milioane…