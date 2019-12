Start la repartiţia celor care au promovat concursul de rezidenţiat La repartitie se vor prezenta candidatii care au obtinut un punctaj de minim 60- din punctajul maxim realizat pentru fiecare domeniu de concurs. Candidatii au obligatia de a avea asupra lor un act de identitate, iar imputernicitii, o procura notariala. Accesul in sala in care se organizeaza repartitia se va face in ordinea clasificarii finale. Pe masura ce candidatii au ales locul sau postul, acestia sunt obligati sa paraseasca sala pentru a permite accesul urmatorilor ca (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

