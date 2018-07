Stiri pe aceeasi tema

- Drama care s-a abatut asupra romanilor din Brașov, Covasna și județele Moldovei, in urma inundațiilor de saptamana trecuta, nu i-a impresionat deloc pe craioveni. Cu toate ca in urma cu mai bine de 12 ani, toata Romania le-a sarit in ajutorul sinistraților din Lunca Dunarii, in mai bine de 24 de ore,…

- Astazi, 29 iunie, demareaza procedurile primei etape de admitere in invațamantul liceal de stat pentru candidații din seria curenta, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului școlar 2018-2019. Conform informațiilor transmise ieri de…

- Educația non-formala prinde contur tot mai mult, chiar și pe subiecte sensibile și complexe cum este Corupția. Direcția Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov și Asociația Pro Democrația au organizat marți, 29 mai, la Centrul Cultural Buftea, evenimentul de decernare a premiilor concursului…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, a fost primita, luni dupa-amiaza, la Salonul Oficial al Aeroportului International Henri Coanda de ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, presedintele Federatiei Romane de…

- Au inceput inscrierile la programul „MOL pentru promovarea talentelor”, ediția a XIII-a. Derulat pe plan național pe baza de concurs de proiecte, acesta pune la dispoziția tinerilor talentați și cu rezultate bune la sport și la arte, un fond de sponsorizare in valoare totala de 560.000 de lei, cu 210.000…

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret (DJST) Covasna a caștigat finanțare in valoare totala de peste 101.000 lei, din partea Ministerului Tineretului și Sportului, pentru organizarea a doua proiecte, in vederea desfașurarii de tabere naționale. „Compartimentul Tineret/Tabere al DJST Covasna caștiga…

- Pana maine, inclusiv, fermierii sunt așteptați la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) pentru a depune Cererile Unice de Plata pentru Campania anului 2018. Conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) nr. 15/17.01.2017 privind stabilirea modalitatii de…

- Pe langa activitațile zilnice, la Complexul „Zathureczky Berta” din Sfantu Gheorghe se deruleaza și evenimente speciale, cum ar fi cele prilejuite de Ziua Mamei, Ziua Inghețatei și nu numai. Existența unui program variat și bogat in activitați interactive pentru beneficiarii Complexului este foarte…