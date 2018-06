Stiri pe aceeasi tema

- Vin banii pentru stadionul Municipal din Targu Jiu. Primarul Marcel Romanescu a anunțat ca suma de 2 milioane de euro a fost aprobata și ca a fost obținut avizul de la comisia interministeriala pentru continuarea lucrarilor la stadion. Edilul a mai postat pe pagina sa de socializare ca pista de atletism…

- Pentru ca spun ca ajutorul acordat de catre autoritatile locale este prea mic, respectiv 15.000 de lei pentru fiecare familie, multi sinistrati din Glodeni, localitate lovita de alunecarile de teren, continua sa doarma in locuintele grav afectate.

- Retelele de distributie energie electrica si de gaze naturale au nevoie de investitii de peste 10 miliarde de euro pe termen lung pentru inlocuirea infrastructurii cu durata de viata depasita, conform estimarilor membrilor Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE).

- Bogdan Abalasi a adunat zilele de concediu nefectuate in perioada in care era subprefect si a dat in judecata Prefectura pentru a-l despagubi @ La scurt timp dupa ce a fost schimbat din functie, Prefectura Iasi i-a virat lui Abalasi aproximativ 200 milioane lei vechi pentru zilele de concediu neachitate,…

- Comisia de Industrii a cerut o amanare pana in 27 septembrie, adica in viitoarea sesiune parlamentara, iar conducerea Camerei a aprobat-o. Companiile au investit deja in lucrari de explorare in ultimii zece ani suma totala de circa 2 miliarde de dolari, iar viitoarele cheltuieli de dezvoltare sunt cifrate…

- Si anul trecut, o analiza facuta de Realitatea Tv aratat ca lipsa performantei este premiata. In total, au fost aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli, in 2017, bonusuri de 25 de ori mai mari decat profitul estimat. CNAIR - bonusuri 43 de mil. lei, profit estimat - 1 milion de lei Telecomunicatii…

- si numarul maxim de studenți ce pot fi școlarizați in anul universitar 2018 - 2019 Prin Hotararea de Guvern adoptata astazi, 4 aprilie, sunt reglementate domeniile de studii universitare de masterat, programele de studii universitare de masterat și numarul maxim de studenți masteranzi care pot fi școlarizați…