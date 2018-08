Start in pregatiri pentru formatia din prima liga de volei masculin, CSM Campia Turzii!

Stiri pe aceeasi tema

Echipa naționala U-18 de handbal masculin a Romaniei a terminat pe locul 4 in prima faza a grupelor de la Campionatul European U-18 din Croația.

- In perioada 7-12 august 2018, Stadionul Olimpic din Berlin va fi gazda Campionatelor Europene de atletism in aer liber, editia a 24-a. La cea mai importanta competitie atletica a anului, vor participa 1.572 de atleti (828 la masculin, 744 la feminin) din 49 de tari, iar delegatia Romaniei este…

Formația de liga a patra, Unirea Tritenii de Jos a terminat la egalitate, scor 3-3, partida amicala contra caștigatoarei ligii a cincea, zona Campia Turzii, Viitorul 2014 Soporu de Campie.

- CS U Craiova a avut, din nou, ghinion la tragerea la sorti. Dupa ce anul trecut au picat cu gigantul italian AC Milan, anul acesta oltenii vor da piept cu invingatoarea dintre RedBull Leipzig si Hacken (Suedia). Formatia din Germania este, la prima vedere, o manusa destul de mare pentru...

- Dupa ce tintarul editiei 2018-2019 a primei divizii nationale de volei masculin a fost stabilit, formatia CSM Campia Turzii si-a aflat si adversarul pe care il va intalni in primul tur al CUPEI ROMANIEI, editia 2018-2019, respectiv formatia Dinamo Bucuresti.

- Daca in luna mai formatia de volei masculin CSM Campia Turzii reusea sa promoveze in prima liga voleibalistica din Romania, in urma cu o saptamana, la Blaj, a avut loc stabilirea programului competitional al editiei 2018-2019 din Divizia A1. Read More...

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Cu o medie de aproape 2 goluri marcate pe meci, Ranheim și Sarpsborg au cele mai productive atacuri din Eliteserien. Și partida directa ar trebui sa ne propuna multe modificari ale tabelei, mai ales ca Ranheim a incasat minim un gol in fiecare confruntare disputata…

- CSU Suceava a reusit sa se califice la turneul final al Campionatului National de handbal pentru juniori III. Formatia antrenata de Vasile Boca si Ioan Tcaciuc a ajuns in primele opt echipe din tara la aceasta categorie de varsta, dupa ce s-a clasat pe locul 2 la turneul semifinal, disputat la Bacau.…