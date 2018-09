Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o vacanța binemeritata, elevii se intorc luni, 10 septembrie, mai devreme decat de obicei, pe bancile școlii. Potrivit Ministerului Educației Naționale, cursurile din anul școlar 2018-2019 se intind pe 168 de zile lucratoare, respectiv 34 de saptamani. Potrivit Ordinului ministrului Educației Naționale…

- In perioada 28.08 – 03.09.2018 s-a desfașurat la Sulina cea de-a 7 ediție a taberei de ecologie “Prietenii Deltei” unde, din totalul de 150 de participanți, a fost prezent și un echipaj format din 15 membri de la Liceul Teoretic “Radu Vladescu” din Patarlagele, coordonați de catre profesorul de geografie…

- Dupa ce elevii liceului Pallo Imre din Odorheiu Secuiesc au desenat cu trupurile lor harta Ungariei Mari pe asfalt, anul acesta, in data de 4 iunie, iar presa a relatat despre asta, societatea civila romaneasca s-a scandalizat pentru scurt timp, dupa care subiectul a fost abandonat, fara o continuare…

- Rezultatele la sesiunea de toamna a bacalaureatului s-au afișat cu o zi mai devreme. Ministerul Educației a publicat rezultatele vineri seara, in jurul orei 19.30. Elevii de la liceele din Gherla au susținut probele la Colegiul Național Andrei Mureșanu din Dej. S-au inscris in aceasta sesiune un numar…

- “În vederea extinderii categoriilor beneficiarilor burselor de merit olimpic international, a fost emis ordinul de ministru nr. 4507/28.08.2018, prin care au fost aprobate noile norme metodologice de acordare a burselor pentru elevii premiati la olimpiadele scolare internationale. Astfel,…

- Structura anului școlar 2018 2019. Cate vacanțe vor avea elevii și preșcolarii. Vor fi 4 vacanțe, și anume: vacanța de iarna ( 22 dec 2018 – 13 ian 2019), vacanța intersemestriala ( 2 -10 feb 2019), vacanța de primavara ( 20 aprilie – 5 mai 2019) și vacanța de vara ( 15 iunie – 15 sept 2019)

- In mai 2017, tavanul Scolii 141 din Capitala s-a prabusit. Din fericire, niciun copil nu se afla in scoala in acel moment. "In jur de 10-15 noiembrie vom fi terminat cu procedurile si vom putea sa incepem cu demolarea. Sper ca intr-un interval de maximum un an si jumatate sa reconstruim o scoala moderna",…

- Anul scolar 2018-2019 va incepe pe 10 septembrie si va avea 34 de saptamani, adica 168 de zile lucratoare. Elevii vor avea patru vacante, iar anul scolar se va incheia pe data de 14 iunie 2019. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul...