- Federatia Romana de Fotbal a stabilit, la sfarsitul saptamanii trecute, componenta celor cinci serii de cate 16 echipe si tintarul pentru Liga a 3-a, esalon din care vor face parte, in sezonul 2018- 2019, si trei echipe buzoiene: SCM Gloria, Metalul si CSM Rm. Sarat. Acestea vor evolua in seria I, asa…

- • Se stabiliste si programul competitional Cele trei echipe buzoiene care se vor alinia la startul viitorului sezon al Ligii a 3-a, SCM Gloria, Metalul si CSM Rm. Sarat, mai au doar cateva zile de asteptat pana cand vor afla componenta seriei in care vor evolua in editia 2018-2019 a Ligii a 3-a, dar…

- Cu mai putin de o luna pana la startul noului sezon al Ligii a 3-a, echipele buzoiene isi intensifica ritmul pregatirilor, iar pentru maine toate cele trei au ales sa dispute noi meciuri de verificare-, cazul Metalului si al CSM Rm. Sarat- ori sa ia startul in jocurile amicale, cazul SCM Gloria. Singura…

- Federatia Romana de Fotbal a hotarat data-limita de inscriere in competitiile pe care le organizeaza. In privinta cluburilor care au drept de participare in campionatul Ligii a 3-a, acesta este 15 iulie, termen de care trebuie sa tina seama cele trei reprezentante ale fotbalului buzoian in editia 2018-2019…

- SCM Gloria este, si oficial, in Liga a 3-a! Ca si promovata dupa victoria cu 3-0 din urma cu o saptamana, din meciul tur, campioana Buzaului a mai invins-o o data pe cea a Tulcei, Pescarusul Sarichioi, si in mansa retur a barajului, disputata sambata seara, in nocturna, pe Stadionul „Gloria”. Jucatorii…

- Fotbalul buzoian va reuși sa-și trimita din nou campioana in Liga a 3-a. Sambata seara, in manșa tur a barajului pentru promovare, SCM Gloria a obținut o victorie categorica, scor 3-0 (2-0), pe terenul adversarei, campioana județului Tulcea, Pescarușul Sarichioi. Extrem de motivați dupa caștigarea titlului…

- Dupa un campionat pe care l-a castigat la pas, pentru SCM Gloria urmeaza marea provocare a sezonului. Campioana Buzaului va sustine sambata, de la ora 18,00, pe terenul campioanei judetului Tulcea, Pescarusul Sarichioi, prima mansa a barajului pentru promovarea in Liga a 3-a. Considerata drept favorita…

- • Metalul, CSM Rm. Sarat si SCM Gloria, daca va promova, vor incepe campionatul pe 25-26 august Fotbalul buzoian are mari sanse sa fie reprezentat, in viitorul sezon al Ligii a 3-a, de trei echipe. Pe langa Metalul si CSM Rm. Sarat, in cel de-al treilea esalon ar putea evolua, din toamna, si SCM Gloria,…