- Procedura de achiziție a 40 de ambulanțe pentru necesitațile IMSP Centrul Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca (CNAMUP) și IMPS SCM Gheorghe Paladii a eșuat. Este deja a treia licitație de achiziție a ambulanțelor anulata incepand cu primavara anului 2021, transmite Mold-street.com.…

- In urma propunerilor primite de la Primaria Brașov, din acest an, caietul de sarcini la nivel național pentru implementarea programului de furnizare și distributie a laptelui, produselor lactate, produselor de panificatie și fructelor in scoli și in gradinițe va conține prevederi inspirate din caietul…

- Municipiul Ploiești organizeaza procedura de achiziție directa in vederea incheierii contractului de prestari servicii, avand ca obiect- Serviciul de salubrizare pentru prestarea activitații de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora catre…

- Primaria Municipiului Brașov a cumparat produse impotriva COVID-19 in valoare de 3,3 milioane de lei (660.000 de euro). Cu toate astea, autoritațile s-au folosit de un ordin care nu mai este in vigoare de luni bune, iar investiția nu se justifica. Primaria Municipiului Brașov a achiziționat dezinfectanți…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a publicat pentru consultare publica documentele aferente licitației 5G pentru nou spectru de frecvența. Proiectul va sta in consultare publica pana la cel mult 10 august 2022. Știre in curs de actualizare The post ANCOM…

- La licitația pentru vanzarea termocentralei Mintia Deva, aflata in proprietatea Complexului Energetic Hunedoara, nu s-a prezentat nicio companie pana la termenul limita pentru depunerea unei oferte, marți 12 iulie, ora 12.00. Conform administratorului judiciar al CEH, Emil Gros, o noua licitația va…

- Romanii vor trebui sa aiba carți noi de identitate pana in 2031. Acestea vor avea cipuri cu antena proprie incorporata și vor asigura un nivel maxim de securitate. Noutatea fața de carțile de identitate actuale este faptul ca pe cip sunt stocate doua amprente digitale și o amprenta faciala. Nu in ultimul…

- Operatorii economici pot primi gazul rationalizat, din iarna acestui an. Surse guvernamentale sustin ca daca Romania nu va importa suficiente gaze naturale, se va lua in calcul o noua procedura.