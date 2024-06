Stiri pe aceeasi tema

- Flight Festival a inceput vineri și se desfașoara in premiera la Muzeul Satului Banațean. Vedeta ediției din acest an, britanicul James Arthur, a concertat pentru prima data la Timișoara, fiind impresionat de mulțimea care a simțit și cantat fiecare vers impreuna cu el.

- Vineri, 21 iunie, de la ora 16 se deschid porțile pentru ediția din acest an a Flight Festival, evenimentul care promite experiențe inedite la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. In prima zi a evenimentului, pe George Arena, cu incepere de la ora 18 vor fi prezenți Kuky, Phaser, Mihail, Subcarpați…

- Organizatorii festivalului Codru au anunțat primii artiști pentru ediția din acest an a evenimentului, care va avea loc intre 30 august și 1 septembrie, aceștia fiind Patrice, Wilkinson, Vama, Erika Isac, Oscar și Puya. Patrice, artistul german de origine sud-africana, este cunoscut pentru muzica sa…

- Ediția din acest an a Embargo Fest – eveniment care va avea loc sambata 8 iunie la Casa Tineretului din Timișoara – va avea parte de o serie de experiențe culturale de neratat, de la concerte live cu artiști renumiți din Romania și din Serbia, pana la spectacole de teatru și dans tradițional. Organizatorii…

- Ediția din acest an a Flight Festival va avea loc in perioada 21 – 23 iunie 2024, la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. Organizatorii au anunțat programul complet pentru evenimentul din acasta vara.

- Ediția din acest an a Flight Festival, care va avea loc in perioada 21 – 23 iunie la Muzeul Satului Banațean din Timișoara are line-up-ul complet. Artiștii care vor susține recitaluri in 2024 sunt James Arthur, B.U.G. Mafia și, in ordine alfabetica: Alex Hills, Bosquito, Deliric X Silent Strike & Muse…

- Organizatorii au anunțat ca pe scena celei de-a șasea ediții a Festivalului VIBE de la Targu Mureș, care va avea loc in perioada 4-7 iulie 2024, vor fi prezenți superstarul american Jason Derulo, Dubfire, Traumer, Alan Fitzpatrick și multe alte vedete internaționale. Artistul american de renume mondial,…

- Organizatorii festivalului Embargo au anunțat ca ediția a 5-a a festivalului se va desfașura la Casa Tineretului din Timișoara și Dudeștii Vechi, locul unde s-a desfașurat și prima ediție a acestei manifestari, in anul 2018. „EmbargoFest2024, ediția cu numarul 5, se va desfașura in 8 iunie, sambata,…