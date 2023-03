Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a avut o seara magica la nationala Portugaliei! Atacantul portughez a devenit primul jucator care marcheaza 100 de goluri, la echipa naționala, in meciuri oficiale, dupa cele doua reușite din meciul cu Liechtenstein. Cristiano Ronaldo a marcat din penalty și lovitura libera, in partida…

- Portugalia a inceput joi seara campania de calificare pentru Campionatul European din 2024, iar lusitanii au dat piept cu selecționata din Liechtenstein, pe care au invins-o cu scorul de 4-0. In acest meci, Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record.

- Harry Kane (29 de ani) a marcat in Italia - Anglia, debutul in grupa C a preliminariilor Campionatului European, și a devenit golgeterul all-time al naționalei Albionului. Anglia a facut ce a vrut in prima repriza a deplasarii cu Italia, de la Napoli. Declan Rice a deschis scorul in minutul 13, iar…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a devenit joi seara liderul mondial al selectiilor in echipa nationala. Lusitanul a ajuns la 197 de meciuri disputate pentru echipa nationala a Portugaliei.Cristiano Ronaldo a fost titularizat de selectionerul Roberto Martinez in meciul de joi seara, dintre Portugalia…

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) a fost titular in meciul Portugaliei cu Liechtenstein, in prima partida din preliminariile EURO 2024. Ronado a bifat meciul cu numarul 197 pentru Portugalia și a devenit jucatorul cu cele mai multe partide pentru o echipa naționala. Ronaldo, jucatorul cu cele mai multe…

- Preliminariile pentru EURO 2024 pornesc la drum astazi, cand sunt programate nu mai puțin de opt partide, printre care și derby-ul Italia - Anglia, reeditarea finalei de acum doi ani. Toate meciurile zilei pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport și Prima Sport. ...

- Eliminarea prematura a Portugaliei de la Cupa Mondiala in fața Marocului l-a lasat pe Cristiano Ronaldo cu un alt record de doborat in aceasta saptamana, cand naționala sa va infrunta Liechtenstein in meciul de deschidere a preliminariilor Euro 2024.Cristiano Ronaldo este pe cale sa devina joi cel…

- Cristiano Ronaldo a fost selecționat in lotul Portugaliei pentru meciurile din aceasta luna cu Liechtenstein și Luxemburg, din preliminariile Euro 2024. Au existat semne de intrebare cu privire la viitorul internațional al atacantului in varsta de 38 de ani dupa Cupa Mondiala din 2022. El a parasit…