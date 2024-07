Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest din Timișoara a caștigat un nou proiect de cercetare numit CIRCUZEN, in domeniul economiei circulare, in cadrul competiției RESCI-ECO lansata in acest an de Agenția Universitara a Francofoniei. Proiectul, care are durata de desfașurare de un an (termen – 31 august 2025), a fost…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va invita, in cadrul programului acțiuni culturale@UMFT, la lansarea volumului texte de Atelier. calatorii, coordonat de Elena Jebelean. Vineri, 12 iulie 2024, de la ora 17.00, la libraria La Doua Bufnițe (Piața Unirii 11), vom discuta…

- La inceputul acestei saptamani, Președintele CCIA Timiș, Florica Chirita, a primit vizita dnei Dubițkaia Tatiana Anatol, Viceprimar al Primariei Municipiului Balți din Republica Moldova, și purtator al mesajului Președintelui Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Domnia Sa a fost insoțita…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) este prezenta in topul Best Global Universities Rankings 2024 pe primul loc intre universitațile timișorene. In plus, UVT ocupa locul al șaptelea in topul general la nivel național și se afla pe a doua pozitie la nivel național pentru domeniul Fizica. Topul…

- Seria apreciatelor conferințe internaționale „Security Challenges in the Balkans”, un eveniment special și unic in regiunea de vest a Romaniei, care reunește interesul profesioniștilor domeniului din intreaga țara, a continuat la Timișoara cu ediția a opta. Evenimentul, organizat de Universitatea de…

- Universitatea de Vest din Timișoara are bucuria sa anunțe organizarea festivitaților prilejuite de aniversarea celor 80 de ani de la inființare, in perioada 23-25 mai 2024, context in care comunitatea academica a UVT reia seria evenimentelor memorabile, dedicate comunitații timișorene, sub un generic…

- West Summer University (WSU), universitatea de vara destinata elevilor incepand cu varsta de minimum 16 ani, organizata la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), care simuleaza toate aspectele vieții de student, va avea loc in acest an in perioada 18.07.2024 – 03.08.2024, iar inscrierile sunt deschise…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), in calitate de organizator al competiției internaționale UVT Liberty Marathon, ajunsa la cea de-a șaptea ediție, are deosebita bucurie de a anunța desemnarea, impreuna cu COSR, a Ambasadoarei ediției 2024, pe campioana olimpica și multipla campioana mondiala…