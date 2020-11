Stiri pe aceeasi tema

- PRO Romania deschide listele de la Argeș cu Bogdan Marius Ivan, actual Consilier Județean, pentru Camera Deputaților și Claudiu Daniel Catana, fost Consilier General, pentru Senat. Celor doi li se alatura specialiști in agricultura, economiști, antreprenori și alți profesioniști din administrația publica.…

- Candidații organizației județene a Partidului Național Liberal au depus, ieri, la Biroul Electoral Județean, dosarele in vederea participarii la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Lista liberalilor buzoieni pentru Camera Deputaților este deschisa de președintele interimar al PNL, Gabriel Avramescu,…

- Organizatia PSD Vrancea a anuntat, marti seara, ca si-a desemnat candidatii la alegerile parlamentare, fostul lider al filialei Marian Oprisan fiind primul pe lista pentru Senat, in timp ce Nicusor Halici deschide lista pentru Camera Deputatilor.

- Adunarea Delegaților UDMR Mureș a decis luni, 5 octombrie, prin vot secret, cu ocazia unei ședințe gazduita de Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș, ordinea candidaților din Mureș pe lista "Lalelei" la Camera Deputaților, respectiv. la Senat, la alegerile parlamentare care vor avea loc in…

- Președintele PSD și lider al organizației județene Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, a intrat in izolare, in așteptarea rezultatului, dupa ce și-a facut testul de COVID. Președintele Camerei Deputaților a decis sa efectueze testul, dupa confirmarea cu coronavirus a mai multor lideri PSD din Salaj, unde…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a votat, duminica, la Liceul de Arte ”Margareta Sterian” din Buzau. Toma a venit cu sotia si a fost asteptat in fata liceului de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, de presedintele Consiliului Judetean, Petre Emanoil Neagu, si de mai multi…

- La ieșirea de la urne, cu liderul PSD Marcel Ciolacu și pe primarul Constantin Toma, in stanga și in dreapta sa, Petre Emanoil Neagu a declarat ca ziua alegerilor vine la pachet cu emoții date atat de insemnatatea momentului cat și de faptul ca e primul scrutin in pandemie. ”E o situație atipica pentru…

- Astazi, mai in gluma, mai in serios, președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, și primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, au recunoscut ca sunt nevoiți sa apara braț la braț in campanie, in ciuda animozitaților din ultimii ani. Ultimul conflict intre cei doi a fost chiar saptamana…