- Campioana Italiei, Juventus Torino, a inceput noua editie a Serie A cu o victorie. Cu un nou antrenor pe banca, fostul international Andrea Pirlo, aflat la prima experienta de tehnician, Juve a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), formatia Sampdoria, pregatita de Claudio Ranieri,…

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) a fost lasat in afara lotului lui Juventus pentru meciul cu AS Roma din aceasta seara, astfel ca Ciro Immobile (31 de ani) nu mai poate fi depașit de nimeni in clasamentul golgheterilor Serie A și al „Ghetei de Aur”. Cu 35 de goluri marcate pana acum, atacantul italian…

- Juventus a invins-o pe Sampdoria cu 2-0 si a cistigat cel de-al 9-lea titlu consecutiv in Serie A, al 36-lea din istorie. A fost al doilea campionat consecutiv pentru Cristiano Ronaldo (35 de ani) cu "Batrina Doamna", informeaza digisport.ro. Starul portughez, care a inscris un gol si a ratat un penalty…

- JUVENTUS. Cristiano Ronaldo a inscris al 10-lea gol dupa restartul fotbalului, intrecandu-i pe Lewandowski si Sterling in Top 5 campionate Europa, dar a ratat un penalty cu Sampdoria. Are 31 de goluri din cele 75 ale noii regine din Serie A. N-a gresit cu nimic Sarri cand l-a elogiat pe Cristiano Ronaldo.…

- Juventus e vechea și noua campioana din Serie A, dominația formidabila a „Batranei Doamne” continuand și in acest sezon. Cristiano Ronaldo&co. și-au asigurat cel de-al noualea titlu consecutiv dupa succesul reușit aseara in fața Sampdoriei, scor 2-0. Cu o singura victorie in ultimele cinci meciuri,…

- Cristiano Ronaldo mai are nevoie de 4 goluri in Serie A pentru a-l ajunge pe Lewandowski in clasamentul golgeterilor Europei in actuala ediție. Polonezul a marcat 34 de goluri, dar sezonul din Bundesliga s-a incheiat, in vreme ce atacantul lui Juventus mai are patru etape la dispoziție pentru a-l egala…

- Juventus e tot mai aproape de al noualea titlu dupa „dubla" lui Ronaldo din meciul cu Lazio, 2-1. Portughezul are 50 de goluri in Serie A si l-a egalat pe Immobile in topul marcatorilor. Recordul lui Pipita Higuain (36) este in mare pericol! Concurenta a depus armele si Juventus are drum liber catre…