Start de sezon pentru voleibalistele de la CSU Târgu Mureș Senioarele Clubului Sportiv Universitar (CSU) Targu Mureș au luat startul sambata, 7 octombrie, in Campionatul Național de Volei al Diviziei A1, dupa o absența de doi ani, impotriva formației CSM Constanța. Pentru voleibalistele mureșence s-a anunțat un sfarșit de saptamana de foc, in calitate de gazde. Primul meci s-a disputat incepand cu ora 18.00, in compania echipei CSM Constanța... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

