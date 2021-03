Stiri pe aceeasi tema

- Liga 1 Feminin se reia cu play-off și play-out, iar marea noutate este ca un meci pe etapa se va vedea pe FRF TV. Derby-ul primei etape a play-off-ului Ligii 1 Feminin este, fara indoiala, confruntarea dintre Piroș Security Arad și Fortuna Becicherecu Mic, duel programat duminica, 14 martie, de la ora…

- Liga I la fotbal feminin programeaza, in acest week-end și in prima zi a saptamanii viitoare, meciurile primei etape a play-off-ului ediției de campionat 2020-2021. Acestea vor fi primele partide oficiale pentru echipele din Liga I in anul 2021.Iata programul primei etape a play-off-ului:Duminica, 14…

- In urma schimbarilor in staff-ul tehnic de la sfarșitul anului trecut, clubul ACS Fortuna Becicherecu Mic anunța faptul ca Florin Padurean ocupa de astazi funcția de antrenor principal al echipei de fotbal fete. Antrenorul alaturi de care clubul a promovat pana in Liga 1, a fost vicecampioana și finalista…

- Fortuna Becicherecu Mic a ramas fara antrenor principal dupa Craciun. Tehnicianul Sorin Brindescu si preparatorul fizic Remus Datcu au parasit echipa conform anuntului gruparii timisene. „ACS Fortuna Becicherecu Mic anunța ca Sorin Brindescu nu mai ocupa funcția de antrenor principal al echipei, alaturi…

- Dupa disputarea meciurilor restante din campionatul Ligii I de fotbal feminin se cunosc echipele calificate in play-off, care se vor bate la titlu, și cele care vor evolua in play-out, pentru evitarea retrogradarii. Faza play-off cuprinde primele șase formații ale clasamentului rezultat la finalul turului:…

- CFR Cluj și CS Universitatea Craiova au terminat la egalitatea, scor 0-0, ultimul meci jucat in etapa #15 a Ligii 1. La finalul partidei, Nicușor Bancu (28 de ani) a vorbit despre rezultatul obținut pe terenul echipei care le-a suflat titlul oltenilor in ultima etapa a sezonului trecut. „E un punct…

- FC Viitorul ocupa locul sapte in clasament, in timp ce Gaz Metan Medias se afla pe pozitia a 14 a. FC Viitorul sustine sambata, 19 decembrie, de la ora 20.30, meciul din etapa a 15 a a Ligii 1, in deplasare cu Gaz Metan Medias. Este ultima runda din 2020, iar echipa de pe litoral, aflata pe locul sapte,…

- Astra Giurgiu a invins, ieri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (3-0), formatia Gaz Metan Medias, in primul meci al etapei a XIV-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Montini ('4), Budescu ('38) si Romeo ('43 – autogol). Budescu a fost eroul meciului el pasand decisiv si la golul lui Montini si…