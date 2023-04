Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre candidații la funcția de membru in Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-a retras din concurs, au anunțat reprezentanții Comisiei de Pre-Vetting. Este vorba despre Cristina Robu, care și-a inaintat anterior candidatura pentru postul de membru al CSP și adjunct interimar al procurorului-șef…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat in cadrul ședinței extraordinare din 10 aprilie un concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a 12 posturi vacante de judecator la Curtea Suprema de Justiție (CSJ). Cererile de participare la concurs urmeaza sa fie depuse la CSM in termen de…

- Consiliul Superior al Procurorilor s-a reunit astazi in ședința și a numit șefi interimari la procuraturile din Bender, Dubasari și Rișcani, comunica Moldpres. {{665962}}Astazi membrii CSP au aprobat candidatura lui Nicolae Geru pentru funcția de șef interimar al Procuraturii raionului Dubasari, pe…

- In perioada 1-7 martie 2023, Comisia Pre-Vetting va audia grupul candidaților non-judecatori, inaintați de Parlament la funcția de membru al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Opt candidați ramași in concurs, cu experiența profesionala in domeniul dreptului sau in alt domeniu relevant, vor participa…

- Un alt candidat la funcția de membru in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a retras din concurs. Potrivit unui comunicat al Comisiei Pro-Vetting, este vorba despre, fostul judecator Ludmila Ouș, transmite Deschide.md . Ludmila Ouș a fost unul dintre candidați la funcția de membru in CSM, inaintat…

- Comisia Pre-Vetting anunța ca a dat startul evaluarii candidaților la funcția de membru in Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Optsprezece candidați inscriși in concurs, dintre care 17 procurori din cadrul Procuraturii Generale, procuraturilor teritoriale și celor de specialitate, dar și un reprezentant…

- Comisia Pre-Vetting anunța rezultatul evaluarii in privința magistraților Stanislav Sorbalo, de la Judecatoria Balți, Victor Sandu, de la Judecatoria Chișinau, sediul Centru, și Natalia Clevadi, de la Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani. Potrivit Comisiei, cei trei judecatori, candidați la funcții…

- Directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, a sesizat astazi Consiliul Superior al Procurorilor, denunțind incercari de a exercita intimidari și presiuni asupra sa in calitate de membru al Comisiei Speciale pentru pre-selecția candidaților pentru funcția de…