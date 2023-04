UPDATE La cateva minute dupa decolare, nava Starship a SpaceX a explodat in aer la prima incercare de lansare. Cea mai puternica racheta construita vreodata nu are echipaj. „Starship tocmai a experimentat ceea ce noi numim o dezasamblare rapida neplanificata”, a declarat un oficial in cadrul emisiunii. SpaceX este cunoscuta pentru a intampina incidente incendiare in timpul procesului de dezvoltare a rachetelor. Compania susține ca astfel de accidente reprezinta cea mai rapida și eficienta modalitate de a colecta date, o abordare care o diferențiaza de partenerul sau apropiat, NASA, care prefera…