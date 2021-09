Starlink se pregăteşte să intre în faza de produs final Dupa peste 1.700 de sateliti lansati (din cei 42.000 pe care intentioneaza sa-i lanseze in total) si mai multe luni de teste la sol, Starlink este la un pas de a iesi din ceea ce numeste versiune beta si sa fie prezent pe piata ca un produs final si stabil. Anuntul vine din partea lui Elon Musk, pe Twitter, ca un simplu raspuns la o intrebare primita din partea unui utilizator. Intrebat cand va iesi din beta Starlink, Musk a raspuns, simplu, “luna viitoare”. In prezent, Starlink are 100.000 de utilizatori, chiar daca serviciul este in stadiu beta. In plus, alte 500.000 de persoane sunt trecute… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

