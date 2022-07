Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si noua de persoane care au participat, in noaptea de sambata spre duminica, la un eveniment privat din Valea Doftanei, judetul Prahova, au acuzat stare de rau, fiind solicitate mai multe echipaje medicale. Dupa evaluare, 3 adulti si 2 minori au fost transportati la spital.

- Un numar de 29 de persoane care participau la o nunta la Valea Doftanei au acuzat stari de rau in noaptea de sambata spre duminica, la fata locului deplasandu-se mai multe echipaje medicale, trei adulti si doi minori fiind transportati la spital. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Zeci de persoane s-au simtit rau dupa o petrecere din Prahova, iar cinci oameni au ajuns la spital cu autospeciala de transport personal si victime multiple a ISU, relateaza Mediafax. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, in comuna Valea Doftanei. In urma unui eveniment privat,…

- Pompierii de la ISU Prahova intervin in Valea Doftanei, unde mai multe persoane au solicitat ajutorul, dupa ce terasa pe care se aflau pentru a face un selfie, s-ar fi rupt. Nu se cunosc exact imprejurarile producerii acestui accident. Cinci persoane cu fracturi au fost transportate la Unitatea de Primiri…

- Un accident cu mai multe victime s-a produs, luni seara, in judetul Vaslui, fiind activat Planul Rosu de Interventie. ISU Vaslui intervine, luni seara, la un accident rutier produs in localitatea Popeni, comuna Zorleni (iesirea spre Murgeni). "Primele evaluari: doua persoane decedate, doua persoane…

- Un accident rutier a avut loc in Rebrișoara. In urma coliziunii dintre doua autoturisme, trei persoane au nevoie de ingrijiri medicale, din cele patru implicate. Un apel la 112 anunța ubn accident rutier in localitatea Rebrișoara. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme in care se aflau…

- CLOCOTICI – Un accident rutier produs in aceasta dimineața intre doua autoturisme, pe DJ 581, la intersecția cu localitatea Clocotici, a fost raportat la 112. In cele doua vehicule se aflau șase persoane, dintre care doi copii! „In urma evenimentului, 5 persoane (3 adulți și 2 copii) necesita ingrijiri…

- Autoritatile judiciare din Romania si Marea Britanie, cu sprijinul Eurojust, au colaborat pentru destructurarea unei grupari acuzate de trafic de persoane, proxenetism si spalare a banilor. Membrii gruparii, 14 cetateni romani din judetul Buzau, ar fi dus tinere in Anglia pe care le-au determinat sa…