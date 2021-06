Stiri pe aceeasi tema

- In incercarea de a-i convinge pe enoriași sa nu se vaccineze, starețul unei manastiri din Neamț le-a spus acestora ca administrarea serului va favoriza apariția solzilor pe corpul uman. Purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, spune ca "amestecarea apocaliptica a vaccinarii cu credința și teologia…

- „Așa știm și noi", a spus miercuri Valeriu Gheorghița, intrebat daca poate sa confirme faptul ca Romania este prima țara din Uniunea Europeana care vaccineaza copiii. „Așa știm și noi, știu ca Polonia in 7 iunie va demara campania de vaccinare și pentru aceasta grupa de varsta, insa aici exista diferențe…

- Prim-ministrul PNL Florin Cițu a prezentat astazi in Parlament Planul Național de Redresare și Reziliența, prin care Romania va primi fonduri europene care vor fi direcționate catre investiții, de care va beneficia inclusiv județul Neamț. “Prin PNRR vom avea finanțare, din cele 8,5 miliarde de euro,…

- A fost cutremur in Romania, dar el trece la categoria fapt-divers. La noi, numai daca moare cineva incepe sa se discute despre cladiri neconsolidate, autorizatii de constructie obtinute contra spaga sau constructii facute in bataie de joc, cu bani puțini si etaje cat mai multe. Pana la viitorul cutremur…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca pacientii internati in spitalele non-COVID, care au boli cronice vor putea fi vaccinati in acele unitati medicale. De asemenea, el a mai anuntat cresterea numarului de persoane care se vaccineaza pe flux la cabinetele Pfizer de la…

- ■ actiunea a avut loc la Gircina ■ au fost plantati 171 de stejari, cite unul pentru fiecare an de la infiintarea Jandarmeriei Romane ■ Jandarmii nemteni si-au serbat ziua altfel, iar in locul ceremoniilor s-a derulat actiunea intitulata generic „171 de stejari pentru Romania“, sadind cite unul pentru…

- Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, a anunțat ca fost adoptata, in ședința de miercuri a Executivului, hotararea in ce privește stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil. Romanii vor putea sa solicite cartea de identitate electronica…

- ■ testul Babes-Papanicolau se face, zilnic, in Policlinica, intre ora 08.00 si 14.00 ■ in fiecare zi, in Romania mor 5 femei din cauza acestei maladii ■ Conducerea Spitalului Municipal de Urgenta Roman a reluat testarile pentru testarea gratuita a cancerului de col uterin ,in cadrul unui program national…