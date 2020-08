Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Arhimandrit Laurentiu Popa, in varsta de 66 de ani, a murit, marti, infectat cu noul coronavirus, la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals". Informatia privind moartea clericului a fost facuta publica printr-un comunicat al Arhiepiscopiei Ramnicului. Staretul s-ar fi infectat…

- Parintele Arhimandrit Laurențiu Popa, starețul Manastirii Stanișoara, a murit din cauza COVID-19. Acesta s-a infectat cu noul coronavirus in timpul unei reuniuni la Manastirea Cozia, transmite Mediafax.In varsta de 66 de ani, parintele Arhimandrit Laurențiu Popa a murit, marți, la Institutul Național…

- Un medic in varsta de 51 de ani de la Serviciul Județean de Ambulanța (SJA) Olt, confirmat cu COVID-19 in luna mai, a murit, luni, la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, potrivit cancelariei prefectului județului Olt. Medicul avea mai multe comorbiditati, respectiv obezitate, diabet…

- Un medic in varsta de 51 de ani de la Serviciul Judetean de Ambulanta (SJA) Olt, confirmat cu COVID-19 pe 20 mai, a murit, luni, la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals", potrivit directorului cancelariei prefectului judetului Olt, Andreea Asan.Medicul avea mai multe comorbiditati,…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen, care a incetat din viața, in noaptea de marți spre miercuri, la Institutul Național „Matei Balș”... The post A murit IPS Pimen. Avea si coronavirus appeared first on Renasterea banateana .

- IPS Pimen, arihiepiscopul Sucevei și al Radauților, s-a stins din viața in noaptea de marți spre miercuri, la Institutul Național ”Matei Balș”, dupa ce ar fi facut un al doilea atac de cord.

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen, a incetat din viața, in noaptea de marți spre miercuri, la orele 0:50, la Institutul Național „Matei Balș" unde era internat. IPS Pimen ar fi implinit...

- Prognosticul este unul rezervat, reprezentanții spitalului spun ca șansele ca IPS Pimen sa iși revina sunt extrem de mici. IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, a primit un tratament revoluționar pentru COVID-19: filtrarea sangelui impotriva furtunii de citokine. Arhiepiscopul Sucevei și…