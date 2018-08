Stareţa unei mănăstiri din Mehedinţi, ucisă într-un accident rutier Femeie de 43 de ani circula regulamentar la bordul unui autoturism de teren. Trei autoturisme au fost implicate in tragicul accident, iar conducatorul unuia dintre autoturisme a fost descoperit cu o alcoolemie de 0,48 mg/l, in aerul expirat. El a lovit mașina stareței din spate și a proiectat-o in șanțul adanc de pe marginea drumului național. Femeia slujea in Manastirea de la Cirjei din anul 2011, dar pe 31 decembrie 2017 a fost hirotonisita stareța de chiar I.P.S Nicodim, episcopul Severinului și strehaiei. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

